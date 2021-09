Wie vor vier Jahren richtet sich mein Blick über den Kirchturm in dieser Woche auf den kommenden Sonntag. Meine klare Wahlempfehlung lautet: Wählen gehen! Denn wer aus Politik- oder Politikerverdrossenheit nicht wählt, wählt am Ende möglicherweise gerade die, die er überhaupt nicht hätte wählen wollen. Vor vier Jahren griff ich den Wahlaufruf der katholischen Bischöfe auf. Den gibt es diesmal nicht, dafür ganz ökumenisch einen gemeinsamen des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing. Da solche Erklärungen eher wenig verbreitet und wahrgenommen werden, möchte ich die Gelegenheit nutzen und zumindest auszugsweise den Inhalt weitergeben.

Einleitend heißt es in dem Aufruf: „Als christliche Kirchen sehen wir uns in der Mitverantwortung für unser demokratisches Gemeinwesen. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, den politischen Weg unseres Landes aktiv mitzugestalten. Eine lebendige Demokratie bedarf der Teilhabe, der Teilnahme und des Engagements der Menschen. Der erste und wichtigste Schritt dazu ist, sich ein eigenes verantwortliches Urteil zu bilden und das eigene Wahlrecht auszuüben.“

Mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen der zurückliegenden Jahre wird dann betont, dass gerade jetzt die Gesellschaft als Ganzes gefragt sei. An die Opfer der Flutkatastrophe und die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie erinnernd, wird betont, dass sich die Fragen nach Gleichheit, Gleichwertigkeit und Menschenwürde, nach der Freiheit der Menschen und auch nach den Anforderungen an die Solidarität und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft auf eine neue Weise gestellt haben.

Für Solidarität und Gerechtigkeit

Gegenseitige Achtung, Solidarität und Gerechtigkeit hielten die Gesellschaft zusammen, so die beiden Kirchenvertreter: „Wir alle sind aufgefordert, unser Wissen und unsere Fähigkeiten für das Gemeinwohl einzubringen. Die Starken helfen den Schwachen; so entsteht ein sozialer Ausgleich.“

Im Wahlaufruf werden verschiedene Problembereiche genannt, die den Gesetzgeber jetzt herausfordern: Fragen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, des Sozialstaats, einer Gestaltung der Digitalität und der wirksamen Bekämpfung des Klimawandels sowie um eine an der Würde und den Bedürfnissen der Menschen orientierte Politik zu Fragen von Flucht und Asyl. Wichtig sei daher ein achtsames, solidarisches und gerechtes Miteinander, das der Polarisierung der Gesellschaft entgegenwirkt und gleichzeitig die Gefühle von Zusammenhalt und Gemeinschaft stärkt. Bei aller Unterschiedlichkeit und gegen populistische Stimmungsmache und Hetze müsse die Würde des Menschen oberster Maßstab bleiben für das Handeln in Politik und Gesellschaft in Europa.

Keine der zur Wahl stehenden Partien hat für alle Fragen die richtigen Antworten. Keine Partei, sofern sie an der kommenden Regierung beteiligt sein wird, wird alles halten können, was sie vor der Wahl versprochen hat. Denn zu welcher Koalition es auch kommen wird, werden Kompromisse unvermeidlich sein. Auch das sollte kein Grund sein, sich nicht an der Wahl zu beteiligen. Sonst kann es so kommen, wie anfangs in den Raum gestellt: Wer nicht wählt, wählt am Ende möglicherweise die, die er überhaupt nicht hätte wählen wollen.