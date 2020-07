Die Tafel Neustadt-Haßloch bekommt keine kostenlosen Räume in einem Gebäude der Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG (HIK) im Ortskern. Der Gemeinderat hat einen Antrag der HLL abgelehnt.

Nur die drei Ratsmitglieder der HLL stimmten für den Antrag, fünf enthielten sich der Stimme, der Rest votierte dagegen. Nach Vorstellung der HLL solle in einer Immobilie im Ortskern ein soziales Projekt entstehen, in der nicht nur die Tafel, sondern auch andere soziale Einrichtungen Räume bekommen sollten, erläuterten Anna Krämer und Christina von Lohr (beide HLL). Ein solches würde zur Attraktivierung des Ortskerns beitragen, sagte Fraktionssprecher Ralf Berger. Der Antrag solle „zum Nachdenken darüber anregen, wie wir in Zukunft unser Dorf gestalten möchten“, sagte Krämer.

Der Tafel-Verein sei mit seinem derzeitigen Laden und dem Standort sehr zufrieden, und es gebe keine Notwendigkeit für einen Umzug, sagten unisono Pia Werner (Grüne), Thomas Weisbrodt (AfD) und Beate Gabrisch (SPD). „Die Tafel ist im Moment sehr gut aufgestellt“, betonte Werner.