Seit 2013 setzten die Winzer in der Verbandsgemeinde Deidesheim in späten Frostnächten, etwa Anfang Mai, auf die Erwärmung der Luft durch Hubschrauber. Zum letzten Mal 2017. Jetzt wurde die Helikopterfluggemeinschaft aufgelöst.

Die beteiligten Winzer waren sich einig: Frostbekämpfung per Hubschrauber wird es in der Region nicht mehr geben. Die 2013 gegründete Helikopterfluggemeinschaft, damals initiiert von Martin Fußer, Stefan Reinhardt und Martin Winterling (alle Niederkirchen), hat beschlossen, sich aufzulösen. Zum letzten Mal gab es vor fünf Jahren einen Helikopter-Einsatz, an dem sich damals nur noch Martin Fußer und das Sektgut Winterling beteiligten. In den Jahren zuvor war das Interesse deutlich größer, und es gab auch häufiger Frostnächte, die in manchen Gebieten gefährlich für die Reben waren. Geflogen wurde bei Frosteinsätzen üblicherweise eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang bis maximal eine Stunde danach.

Das Prinzip des Rebschutzes aus der Luft bestand darin, mit den Rotoren die Luft zu verwirbeln und so die kältesten Luftschichten zu erwärmen. Die eher kleinen „Helis“ überflogen die tiefergelegenen Flächen in Niederkirchen, Ellerstadt, Ruppertsberg, Meckenheim und Rödersheim, in denen sich gerne „Kaltluftseen“ bilden. Die Hubschrauber vermittelte Kurt Frieß, der in Niederkirchen eine Luftfahrtagentur betrieb. Frieß hat das Prinzip der Lufterwärmung durch Luftverwirbelung für den Weinbau auch „entdeckt“ und entwickelt. Das ist jetzt Geschichte.

Zuschuss zu Versicherung

„Wir waren uns alle sehr schnell einig, dass die Situation sich verändert hat, und es keine Notwendigkeit mehr für eine Helikopterfluggemeinschaft gibt“, sagte Martin Fußer auf Anfrage. Entscheidend für die Neubewertung der Lage sei auch gewesen, dass das Land 2021 eine Förderung der „Mehrgefahren-Versicherung“ zum Schutz der Winzer bei Rebschäden durch höhere Gewalt eingeführt habe. Winzer, die das Ernterisiko durch den Abschluss einer Hagel-/Frostversicherung mindern wollen, erhalten aus EU-Mitteln einen Prämienzuschuss. In diesem Jahr wurden die Förderbedingungen nun noch einmal angepasst.

Ernteversicherungen seien ein wichtiges Instrument für das Risikomanagement von Weinbaubetrieben, sagte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Sie begrüße daher die Entscheidung der EU-Kommission, den möglichen Fördersatz bei Ernteversicherungen im Weinsektor anzuheben. Das Land Rheinland-Pfalz mache von dieser Möglichkeit Gebrauch und verbessere die Förderbedingungen gegenüber dem Jahr 2021 noch einmal deutlich.

Die Höhe der Unterstützung wird ab diesem Jahr von 50 Prozent auf 80 Prozent der gezahlten Versicherungsprämie, jedoch höchstens 300 Euro je Hektar, angehoben. „Damit sind wir Winzer zumindest wirtschaftlich gegen Schäden ein Stück weit abgesichert“, so Fußer. Ein weiterer Aspekt, der zum Aus der Helikopterfluggemeinschaft führte, seien die enorm gestiegenen Kosten für die Flüge. „Das ist für uns einfach unrentabel geworden“, sagt Fußer.