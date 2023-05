Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Fälle von Vogelgrippe in diesem Winter wurden in Rheinland-Pfalz gemeldet. Der Vogelpark Haßloch ist nicht betroffen. Der Verein ist jedoch wachsam – schließlich machen dort täglich Zugvögel Halt.

Die Vogelgrippe grassiert wieder in Europa, damit ebenfalls in Deutschland. Und mit ersten Fällen im Landkreis Neuwied ist das Virus bereits in Rheinland-Pfalz angekommen. Auch die