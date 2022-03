Die Gemeinde Weidenthal wird keinen freiwilligen Zuschuss zu den Sachkosten in Höhe von insgesamt 4500 Euro an die katholische und die evangelische Kindertagesstätte zahlen. Das haben der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats beschlossen. Die katholische Kirchenstiftung St. Elisabeth hat für ihre zweigruppige Kindertagesstätte einen Sachkostenzuschuss für das laufende Jahr in Höhe von 1500 Euro beantragt. Aus Gleichheitsgründen müsste die Gemeinde dann auch für die eingruppige evangelische Kindertagesstätte Haus Sternschnuppe einen entsprechenden Betrag überweisen, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Diese insgesamt 4500 Euro seien eine freiwillige Leistung, also eine Auszahlung, zu der die Gemeinde gesetzlich nicht verpflichtet ist. Da die Gemeinde verschuldet ist und seit Jahren defizitäre Haushalte hat, seien freiwillige Leistungen weitgehend nicht mehr zulässig. „Das Land zieht hier die Daumenschrauben immer enger an“, so Kretner. „Es tut zwar weh“, aber die Gemeinde könne den Kindertagesstätten kein Geld geben, sagte der Bürgermeister. Man wolle versuchen, den Betrag durch die Spende eines Sponsors aufzutreiben.