Es hätte der 46. Adventsmarkt werden sollen, doch in der Deidesheimer Altstadt wird es in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit leer bleiben. Keine Aussteller, keine Stände. Der Stadtrat hat beschlossen, den Markt wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

Rund 200.000 Besucher strömen normalerweise in der Adventszeit nach Deidesheim, verteilt auf die vier Adventswochenenden. „Der Deidesheimer Advent ist ein Schwergewicht in der Region“, sagt Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH. Die Hotels seien an den Wochenenden ausgebucht, Gastronomie und Weingüter in der ganzen Region profitierten von der vorweihnachtlichen Großveranstaltung.

In diesem Jahr fällt der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Entscheidung sei in der jüngsten Sitzung des Stadtrats getroffen worden, erklärt Wemhoener. Vor dem Hintergrund des bundesweiten Verbots von Großveranstaltungen mit überregionalem Charakter habe der Stadtrat auch rechtlich keine Möglichkeit mehr gesehen, den Markt umzusetzen. „Der Deidesheimer Advent hat ganz klar überregionalen Charakter“, so Wemhoener. Die Entscheidung sei jedoch allen Beteiligten schwer gefallen.

Auch nicht abgespeckter Form

Doch letztlich seien auch Ideen, den Markt in abgespeckter Form durchzuführen, wieder fallen gelassen worden. Der Grund: Damit wären immense Kosten für Sicherheitsmaßnahmen verbunden gewesen. Und alles wäre noch von der latenten Gefahr überschattet worden, dass bei einer Verschärfung der Corona-Lage der Markt dann doch hätte abgesagt werden müssen. Vor allem habe aber die Sorge um die Gesundheit von Gästen und Betreibern zu der Entscheidung geführt. „Die Besucher kommen von weither, damit wäre das Risiko gestiegen, dass sie das Virus in die Region bringen“, so Wemhoener.