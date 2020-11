In Weidenthal bekommen die Kinder in diesem Jahr die Martinsbrezel von der Gemeindespitze. Die Brezeln werden am Mittwoch in die Grundschule und die beiden konfessionellen Kindergärten gebracht, teilt die Gemeinde mit. Außerdem werden die Weidenthaler Wanderreiter am Samstagnachmittag durch das Dorf reiten und Kindern, die auf der Straße auf sie warten, eine Martinsbrezel übergeben. Start ist um 14.30 Uhr in der Weißenbachstraße und in der Eisenkehlstraße, jeweils am Ende der Straße, bevor es ab 16 Uhr in die Langentalstraße geht.