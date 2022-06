Mehr als sieben Wochen für die Reparatur einer Leitung – das ist definitiv zuviel.

Schon die Tatsache, dass die Telekom am Helmbachweiher mehr als sieben Wochen brauchte, bis ein Bautrupp anrückte, um eine gerissene Leitung zu reparieren, wirft ein schlechtes Licht auf das Unternehmen. Was die Betroffenen aber von der Kommunikation berichten, klingt nach schlechter Satire. Mehrere Betroffene berichten, dass sie auf Fragen nach dem Stand der Reparaturen die Auskunft bekommen hätten, eine Störung ihres Anschlusses sei nicht bekannt. Dabei hatte die Telekom selbst über die Störung informiert. Da weiß offenbar eine Hand nicht, was die andere tut. Unklar ist darüber hinaus, warum einzelne Telefone noch immer nicht funktionieren. Die Vermutung, es könne am Router der Betroffenen liegen, trifft zumindest in einem Fall nicht zu: Der Mann hat nämlich nur einen analogen Anschluss – weil er nicht Anderes bekommt. Und Handy-Empfang gibt’s dummerweise eben auch nicht am Helmbachweiher.

Der ganze Vorfall zeigt, wie wichtig es war und ist, für den Ausbau des Glasfasernetzes im ländlichen Raum staatliche Subventionen zur Verfügung zu stellen. Zwar läuft dort weiß Gott nicht alles rund, im Gegenteil. Die Probleme mit den Baufirmen sind immens. Aber letztlich wird auch der entlegenste Zipfel im Land „schnelles Internet“ bekommen. Und das ist wichtig, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird.