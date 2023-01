Im Großdorf mangelt es an Unterkünften für Flüchtlinge. Die Gemeinde ist auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. Ein Vermieter hat sich zurückgezogen.

„Seitens der Gemeinde sind aktuell 206 Personen mit Flüchtlingshintergrund in gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht, davon kommen 93 Personen aus der Ukraine“, teilt Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage mit. Rund weitere 90 Flüchtlinge aus der Ukraine seien in privaten Haushalten untergebracht. Die Gemeinde sei daher ständig auf der Suche nach Wohnraum, „da wir zum einen mit weiteren Zuweisungen durch den Kreis rechnen müssen. Zum anderen kommen aber auch Privathaushalte auf uns zu, die ihre Gäste aus der Ukraine nicht mehr länger beherbergen können und uns bitten, für eine entsprechende Unterbringung zu sorgen.“

Der Gemeinde stehen laut Roßmann aktuell 36 Wohneinheiten an 27 Standorten zur Verfügung. Hinzu komme die Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße für die Unterbringung allein reisender Männer. „Problematisch ist allerdings, dass uns ein größeres Wohnhaus sowie zwei Wohnungen zum Stichtag Ende März gekündigt wurden“, informiert Roßmann. Die darin lebenden Personen müssten zeitnah in andere Wohnräume umziehen. Das wiederum bedeute, dass sobald der Gemeinde neuer Wohnraum zur Verfügung stehe, dieser quasi unmittelbar wieder belegt sei. Platz für weitere Zuweisungen gebe es daher eigentlich nicht.

Keine Stimmen für Anwesen am Föhrenweg

„Die Unterbringungskapazitäten der Gemeinde sind aktuell ausgeschöpft“, bringt es Bürgermeister Tobias Meyer auf den Punkt. Die Gemeinde sei daher vorrangig auf der Suche nach Wohnraum, der sich anmieten lasse, da dieses Vorgehen eine recht schnelle und kurzfristige Schaffung von Unterbringungsplätzen ermögliche.

Wer der Gemeinde für die Unterbringung von Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin Esin Soysalan in Verbindung zu setzen. Sie ist telefonisch unter 06324 935-221 oder 0160 8868224 zu erreichen und kann alternativ per E-Mail an esin.soysalan@hassloch.de kontaktiert werden.

Zuletzt hatte der Hauptausschuss im September 2022 auf Anregung des Bürgermeisters über den Ankauf eines Anwesens im Föhrenweg zur Unterbringung von Geflüchteten beraten. Dieses Vorhaben lehnte das Gremium jedoch mehrheitlich ab. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der anhaltenden Zuweisungen wird sich der Hauptausschuss in der Sitzung am 1. Februar erneut mit der Thematik ,Unterbringung von Geflüchteten’ befassen“, teilt die Verwaltung mit.