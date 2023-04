Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schlossgarten ist das Schmuckstück der Gemeinde Herxheim am Berg. Der Hof der Kirche St. Jakob mit seinem alten Baumbestand liegt in exponierter Lage und bietet seinen Besuchern einen tollen Ausblick in die Rheinebene. Die Ortsgemeinde nutzt den Schlossgarten auch für ihre wichtigsten Veranstaltungen: das Wein- und Sektsymposium im Juli und die Kerwe im August.

2019 machte die Untere Naturschutzbehörde der Gemeinde aber klar: Es müssen einige Dinge geändert werden. Deshalb beschloss der Gemeinderat damals, einen Bebauungsplan aufzustellen, um bei