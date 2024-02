Ein Kriegerdenkmal verdient Respekt und Würde. Deshalb die Bestuhlung eines Cafés zu verbieten, ist alltagsfern.

An einem Denkmal für die Opfer der Weltkriege muss ein Innehalten möglich sein. Nur der Standort an der Großkarlbacher Hauptstraße bietet wenig Raum dafür. Laute LKWs, Autos und Busse fahren daran ständig vorbei. Die Denkmalschutzbehörde verbietet ausgerechnet an diesem stark frequentiertem Ort die Außenbestuhlung für ein Eiscafé. Begründung: Der Platz funktioniere dann nicht mehr als Gedenkort. Das mag vorschriftsmäßig sein, alltagsfern ist es dennoch. Bisher war es problematisch, dass Café-Kunden dort ungeordnet herumstehen, manche setzen sich dann ohnehin einfach neben das Denkmal. Sollen die künftig vom Ordnungsamt verscheucht werden? Der Platz lädt – trotz der Hauptstraße – zum Verweilen ein. Doch statt ihn aufzuwerten, bleibt er so nur ein Ort für die Durchreise.