Der Verkehrsbeirat hat sich darauf geeinigt, einen Parkplatz in der Kallstadter Neugasse zu streichen. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Gemeinderat.

Der westliche der beiden Parkplätze vor dem Anwesen Neugasse 8 in Kallstadt soll entfernt werden, wenn es nach dem Willen des Beirats für Verkehrsangelegenheiten geht. Entscheiden müssen die Mitglieder des Gemeinderats.

Zwar sei die Fahrbahnbreite mit 3,05 Metern eigentlich ausreichend, doch komme das Feuerwehrauto trotzdem schlecht durch, sagte Martin Haaß (BLW), Vorsitzender des Beirats. Dafür gebe es mehrere Gründe: So seien die Parkplätze direkt an einer Hauswand, das habe zur Folge, dass viele Autofahrer etwas von der Wand entfernt und damit auf der Straßenseite über die Parkplatzmarkierung hinaus parken. Außerdem sei die Neugasse aufgrund ihres schlechten Zustands an beiden Seiten leicht nach unten geneigt. Das führe dazu, dass vor allem größere Fahrzeuge leicht schräg fahren und so an die Hauswand auf der gegenüberliegenden Seite kommen. Haaß plädierte dafür beide Parkplätze zu entfernen.

Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) äußerte die Befürchtung, dass dann in der Neugasse schneller gefahren werde und sich Anwohner deshalb beschweren. Werner Bühler (FWG) regte an, nur den westlichen Parkplatz zu entfernen. Darauf einigte man sich schließlich.