In Lambrecht wird es in diesem Jahr weder einen Adventsmarkt noch eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Das liegt nicht nur an den Bauarbeiten rund um die Klosterkirche.

Eigentlich hätten die Bauarbeiten rund um die Lambrechter Klosterkirche bereits im vergangenen Jahr starten sollen, dann wurde der 22. August als Starttermin genannt. Nun hat sich das Projekt nochmals um drei Wochen verschoben, wie der Lambrechter Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller auf Anfrage mitteilte. „Spätestens am 12. September“ soll es nun losgehen.

Ziel des Projektes ist es, die gotische Kirche, ehemals Teil eines Benediktinerklosters, optisch besser zur Geltung zu bringen. Dafür soll das Pflaster rund um die Kirche erneuert werden. Mit der neuen Pflasterung soll auch der Umriss des nicht mehr vorhandenen Teils des einstigen Klosters markiert werden. Außerdem ist die Installation einer Beleuchtung vorgesehen, ein Konzept dafür ist vor einem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die Bögen zwischen den Säulen sollen von LED-Leuchten, die in das Straßenpflaster eingebaut werden, illuminiert werden. Gleichzeitig soll die Wegführung für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Die Neugestaltung des Kirchenumfelds ist Teil der Stadtkernsanierung. Grund für die neuerliche Verzögerung seien Probleme mit den behördlichen Anordnungen gewesen, informierte Müller.

Adventsmarkt fällt aus

Die Folge sei, dass der „Märchenhafte Adventsmarkt“ nun zum dritten Mal in Folge ausfallen werde, kündigte der Bürgermeister an. Derzeit werde geprüft, ob zumindest ein Teil verlegt werden könne, beispielsweise auf die Friedrich-Ebert-Brücke oder den Herzog-Otto-Platz. Zu klären sei, wie es mit der Stromversorgung dort aussehe.

Müller wies jedoch auf drei weitere Probleme hin: Da sei zum einen die Pandemie, die noch keineswegs vorbei sei. Zwar sei die Anzahl der Ansteckungsfälle derzeit eher niedrig, doch es sei davon auszugehen, dass sie in der kalten Jahreszeit wieder steige.

Das zweite Problem: das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG). Obwohl die Feste in Lambrecht nicht die Größenordnung erreichen, bei der ein Sicherheitskonzept nötig ist (wie beispielsweise die Weinkerwe in Deidesheim oder das Andechser Bierfest in Haßloch), fordere die Verbandsgemeindeverwaltung auch hier Sicherheitsmaßnahmen. So hätten auch bei der Kerwe Straßeneinfahrten gesichert werden müssen, etwa durch große Blumenkübel. Auch eine Absperrung sei nötig gewesen.

Ein weiterer Punkt: der Energiespardruck. Müller kündigte an, dass er dem Stadtrat vorschlagen werde, auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Es solle keine Lichterketten und keine Rathausbeleuchtung geben. Müller geht davon aus, dass das Gremium seinem Vorschlag folgt. Die Kommune könne nicht allzu viel sparen, verdeutlichte Müller. Doch was möglich sei, solle auch getan werden. Natürlich werde auch, wie überall, die Temperatur in den Büroräumen der Verwaltungsgebäude gesenkt.