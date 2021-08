Das „Kaufhaus Jedermann“ in der Werkstraße 4 ist laut Gemeindeverwaltung während der Sommermonate weiter für Interessierte geöffnet und veranstaltet am Sonntag, 22. August, von 11 bis 16 Uhr einen großen Flohmarkt mit vielen Sonderangeboten und -aktionen rund um die Einrichtung. Wer auf der Suche nach etwas Originellem ist, ist beim Flohmarkt genau richtig. Gleichzeitig unterstützen Menschen mit dem Besuch und den Einkäufen einen guten Zweck, denn der Erlös kommt zu gleichen Teilen den Projekten der Haßlocher Bürgerstiftung sowie des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim zugute. Das „Kaufhaus Jedermann“ ist in Haßloch in der Werkstraße 4 zu finden und hat in der Regel freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet. Während der Urlaubs- und Ferienzeit ist dienstags derzeit allerdings keine Warenannahme möglich, teilt die Verwaltung mit. Erst am Donnerstag, 7. September, nimmt die Einrichtung zwischen 10 und 12 Uhr wieder Waren an. Das Kaufhaus-Team bittet hierfür um Verständnis und bedankt sich bei allen Unterstützenden, die bisher gespendet haben.