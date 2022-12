Eine Katzenschutzverordnung soll künftig in Haßloch gelten. Tierhalter werden verpflichtet, freilebende Katzen registrieren und kastrieren zu lassen. Warum das die Arbeit des Tierschutzvereins erleichtern wird.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat bereits 2015 eine Verordnung zum Schutz freilebender Katzen beschlossen. Die Kommunen haben die Möglichkeit, durch den Erlass einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht der immer weiter anwachsenden Katzenpopulation, dem Leid und den dadurch drohenden Haushaltsbelastungen zu begegnen. In vielen kommunen gibt es solche Verordnungen bereits. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat dem Gemeinderat den Erlass jetzt einstimmig empfohlen.

Auch in Haßloch gibt es eine große Anzahl freilebender Katzen. Das hatte die Verwaltung laut Beschluss des Gemeinderats zu prüfen. Demnach gibt es neben vielen Freigängerkatzen auch eine große Population an sogenannten Streunerkatzen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Besitzer haben und verwildert in Kolonien auf Gemeindegebiet leben. Das größte Problem ist die unkontrollierte Vermehrung der Katzen. Mit der Katzenschutzverordnung wird vor allem auch für das Tierheim eine Rechtssicherheit bei freilebenden Katzen und Fundkatzen geschaffen. Zugriff auf ein Tier und die Kastration sind nur möglich, wenn schnell festgestellt werden kann, ob es einen Tierhalter gibt. Die Rechtsverordnung kann somit das Tierheim, das im Interesse der Tiere und der Gemeinde (Fundtiere) handelt, vor Regressansprüchen und Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Tierhalter entlasten.

Nicole Fützenreiter, Vorsitzende des 1. Tierschutzvereins Haßloch und Umgebung, zeigte sich nach der Sitzung erleichtert, dass die Katzenschutzverordnung in der Gemeinde erlassen werden soll. Mit dieser Entscheidung werde die Arbeit des Tierheims erleichtert und Rechtssicherheit für die Arbeit des Vereins geschaffen. In den Außenbereichen der Gemeinde, aber auch im Ortskern gebe es mehrere Hotspots mit einer großen Anzahl von streunenden Katzen. Probleme seien die unkontrollierte Vermehrung sowie kranke und beeinträchtigte Katzen.

Bereits seit vielen Jahren und auch weiterhin finden in jedem Jahr im Januar Katzenkastrationswochen statt. Tierschutzvereine und Tierärzte beteiligen sich an der Aktion, um die Flut ungewollter Jungkatzen einzudämmen.