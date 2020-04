Statt wie einst Haare zu schneiden, schneidet die gelernte Friseurin Katrin Münch jetzt nur noch Stoffe.

Die Iggelbacher Rentnerin, die früher in der Dorfstraße viele Jahre einen kleinen Frisörladen betrieb, sitzt seit fast zwei Wochen täglich an der Nähmaschine und näht fleißig Atemschutz-Masken für ihre Mitbürger.

„Zunächst war es nur für die Familie gedacht“, sagt die 70-jährige Rentnerin, „dann hat es sich in ganz Elmstein herumgesprochen, und die Nachfrage reißt nicht ab“. Die Leute bringen selbst bunte, karierte oder gestreifte Stoffe, Bänder und Haltegummis. Gut 400 Masken hat Münch schon genäht und verkauft.

Sozial engagiert

Für die in vielen örtlichen Bereichen sozial engagierte Katrin Münch, die seit über 30 Jahren dem Iggelbacher Presbyterium angehört, ist es Ehrensache, dass der Unkostenbeitrag von vier Euro („als Spende gerne mehr“) nicht in die eigene Tasche wandert. „Der Erlös geht an die Jugendfeuerwehr in Iggelbach und die vor einem Jahr wieder gegründete First-Responder-Einheit Elmstein-Iggelbach“, berichtet Katrin Münch.