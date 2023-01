Vom 16. bis 28. Januar beteiligt sich der 1. Tierschutzverein Haßloch und Umgebung an den vom Deutschen Tierschutzbund initiierten Katzen-Kastrationswochen. Mit der Aktion soll die unkontrollierte Vermehrung streunender Katzen und die oft folgende Verwahrlosung herrenloser Tiere eingedämmt werden.

„Etwa zwei Millionen Straßenkatzen gibt es in Deutschland, hunderttausende sind es in Rheinland-Pfalz“, sagt Andreas Lindig, der Vorsitzende des Landesverbands Rheinland-Pfalz im Deutschen Tierschutzbund. Sie stammen von unkastrierten Freigänger-Katzen aus Privathaushalten ab und müssen jeden Tag einen harten Kampf ums Überleben führen.

„Nur die Kastration von Freigängern kann diesen Teufelskreis durchbrechen und das Katzenleid beenden“, so Lindig. Deshalb appelliert der Deutsche Tierschutzbund auch grundsätzlich an alle Katzenbesitzer, ihre Tiere kastrieren zu lassen. Dem alljährlichen Leid der Jungkatzen im Frühjahr könne nur so entgegengewirkt werden. Seit 2006 sind nach Angaben des Tierschutzbunds über 25.000 Tiere bei der Aktion kastriert worden. Um Katzen im Aktionszeitraum kastrieren zu lassen, sollten sich Katzenbesitzer oder Betreuer freilaufender, scheuer Katzen vorab in den teilnehmenden Tierheimen melden. Auch teilnehmende Tierärzte geben über den Ablauf Auskunft.

Zuschüsse sind möglich

Zum 18. Mal findet die landesweite Katzenkastrations-Aktion statt, die vom Tierschutzbund initiiert worden ist und in Zusammenarbeit mit örtlichen Tierschutzvereinen und der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz stattfindet. Vom 16. bis 28. Januar gibt es für Kastrationen von Katzen und Katern nach vorherigem Antrag einen Zuschuss. Die teilnehmenden Tierärzte unterstützen die Aktion.

Der Tierschutzbund schreibt auf seiner Homepage, dass sich die Tiermedizin eindeutig für die Kastration (die Entfernung der Keimdrüsen) anstelle der Sterilisation (Durchtrennen der Eileiter/Samenstränge) ausspreche. Es seien keine negativen Konsequenzen für die Gesundheit, das Verhalten und das Wohlbefinden der Tiere bekannt, die durch die Kastration entstehen könnten. Eine wichtige Folge der Kastration sei nicht nur die Unfruchtbarmachung, sondern auch, dass der Fortpflanzungsdrang und das daraus resultierende Fortpflanzungsverhalten bei Katzen und Katern nahezu ganz wegfalle, was bei der Sterilisation nicht der Fall sei.

„Katzenkastration ist Tierschutz“

Drei Tierschutzvereine – ein Ziel: Unter diesem Motto beginnen auch in unserer Region am Montag, 16. Januar, die Katzen-Kastrationswochen. Hier haben sich die Tierschutzvereine aus Haßloch, Speyer und Schifferstadt zusammengeschlossen, um möglichst viele Katzenbesitzer auf diese Möglichkeit hinzuweisen. „Katzenkastration ist Tierschutz“, appelliert der Tierschutzverein Haßloch. Auch im Hinblick darauf, dass in Haßloch die Katzenschutzverordnung noch in diesem Jahr in Kraft trete und Böhl-Iggelheim sich hoffentlich dieser Verordnung ebenfalls anschließen werde, sei es umso wichtiger, Freigängerkatzen – unabhängig davon, ob es sich um einen Kater oder um eine Kätzin handle, kastrieren zu lassen.

Bei Vorlage einer Kastrationsbescheinigung des Tierarztes bis zum 4. Februar wird die Kastration bei einer Kätzin mit 30 Euro unterstützt, bei einem Kater mit 20 Euro. Die Rechnung des Tierarztes gilt als Nachweis. Finanziert wird die Aktion über einen Fonds, in den Spenden der teilnehmenden Tierärzte und der Tierschutzvereine fließen.

Kontakt