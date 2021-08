Der Haßlocher Carneval-Verein hat die Corona-Zeit bisher verhältnismäßig gut überstanden.

Sowohl die finanzielle Lage als auch die Anzahl der Mitglieder seien stabil geblieben, sagte Vorsitzender Michael Weimann bei der Mitgliederversammlung. Der Vorstand wurde mit Einverständnis der Mitglieder bis zum nächsten regulären Wahltermin im April 2023 digital gewählt. Der Verein hat derzeit 327 Mitglieder, davon sechzig Jugendliche, von denen 45 aus Haßloch kommen.

„Wir haben im Verein den Vorteil, dass unsere laufenden Kosten relativ niedrig sind. Dadurch können wir uns gut finanzieren, unsere Kassenlage ist stabil“, berichtete Kassenwartin Jennifer Maesel. Sitzungspräsident Daniel Kammel rief die Kampagne 2019 in Erinnerung, die dokumentiere, wie aktiv der HCV vor der Corona-Pandemie war. „Besucher und Vereine von außerhalb schätzen unsere Vielseitigkeit bei den Programmen“, so Kammel. Ein Glanzpunkt sei das Prinzenpaar Joana I. und Steven I. gewesen, die den Verein bei verschiedenen Anlässen charmant vertreten hätten. „Mein Motto: Lachen, lachen, lachen und einfach weitermachen gilt auch für die Zukunft“, so der Sitzungspräsident.