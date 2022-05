Bei den Schülern der zweiten Klassen an der Schillerschule steht derzeit wieder praxisnahes Lernen auf dem Stundenplan. Im Schulgarten hinter dem Kulturviereck haben die Kinder unter Anleitung der Umweltbeauftragten Hannah Bolz Kartoffeln gesetzt.

Im Schulgarten kümmert sich jede Klasse um einen eigenen Pflanzabschnitt. Vom Auspflanzen der Setzlinge über die Pflege und Ernte bis hin zur Verarbeitung ist die Kartoffel bis ins nächste Schuljahr hinein immer wieder Teil des Unterrichts. Ziel ist die Vermittlung von Basiswissen rund um die Themen Lebensmittel und gesunde Ernährung. „Gerade dadurch, dass die Kinder ihre im Frühjahr selbst gesetzten Kartoffeln über Wochen weg begleiten und im Spätsommer ernten, entsteht ein neues Bewusstsein in Bezug auf Lebensmittel“, so Schulleiterin Gila Serr.

Die Aktion hat an der Schillerschule inzwischen Tradition und steht jedes Jahr auf dem Stundenplan der Zweitklässler, die erneut mit Spaß und Freude dabei waren. Davon überzeugte sich Umweltdezernent Carsten Borck, der das Kartoffelprojekt in diesem Jahr zum ersten Mal begleitete. „Der Einsatz im Schulgarten sowie am Ende die Verarbeitung der geernteten Kartoffeln sind praxisnahe Bestandteile, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen“, so Borck. Die im Schulgarten gepflanzten Kartoffelsetzlinge werden über das landesweite Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ bezogen und der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt.

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Kinder von den Bauhofgärtnerinnen Katharina Warga und Christina Zintl.