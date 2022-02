Kochbuch- und Krimiautorin Gina Greifenstein kommt auf Einladung der Gemeindebücherei Haßloch am 4. April, 19.30 Uhr, erneut ins Großdorf. Im Kulturviereck wird sie aus ihrem Kochbuch „Noch mehr Pfälzer Tapas“ verschiedene Häppchen servieren. Dazu liest sie aus ihrem Roman „Kerscheplotzerl“ sowie aus ihren Kurzkrimis. Karten für die Krimi-Lesung sind ab sofort in der Gemeindebücherei erhältlich. Reservierungen nimmt die Bücherei telefonisch unter 06324-935451 entgegen. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben, wie die Gemeinde mitteilt. Gina Greifenstein war bereits bei der Feier zum 30-jährigen Büchereibestehen im April 2019 zu Gast in Haßloch. Schon damals servierte sie „Tödliche Tapas“. Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz, so dass schnell an eine Fortsetzung gedacht wurde. Durch die Pandemie hat sich ein erneutes Gastspiel allerdings verzögert.