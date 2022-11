Der Appenthaler Karnevalsverein „Die Dorfnarren“ lädt alle Fasnachter aus Appenthal und dem Umland zum Karnevalsauftakt am Samstag, 12. November, zur Stürmung des Elmsteiner Rathauses (Bahnhofstraße 14) ein. Treffpunkt ist um 15.33 Uhr am „Alt Dorn“ (Alten Turm) in Appenthal. Das Rathaus wird um 16.11 Uhr eingenommen, Bürgermeister René Verdaasdonk muss dann den Rathausschlüssel an die Dorfnarren übergeben. Ab etwa 17 Uhr wird der Karnevalsauftakt in der Schulturnhalle der Heinrich-Weintz-Schule in Elmstein (Feldpfad 1) gefeiert. Die einzelnen Gruppen werden einen kleinen Vorgeschmack auf die tänzerischen Darbietungen der vierten Prunksitzung geben, und die Jahresorden werden verliehen. Außerdem möchte sich der Verein bei all denen bedanken, die ihn bei Festen unterstützen. Alle Mitglieder und Helfer sind auf einen kleinen Umtrunk eingeladen, der Verein bittet um Zu- oder Absage unter https://forms.office.com/r/rahL3Wt6Ye.