Eine Kaninchenschau ist für Züchter mehr als nur ein Wettbewerb um das schönste Tier. Es geht um Tierschutz, Austausch und Weiterentwicklung. So auch am Wochenende in Haßloch, als 117 Kaninchen bewertet werden. Verbandspräsident Bernd Graf räumt mit ein paar Vorurteilen gegenüber der Kaninchenzucht auf.

Konzentrierte Geschäftigkeit herrscht an diesem Sonntag beim Kaninchenzuchtverein. 117 Tiere aus 17 Rassen und Farbenschlägen, die Züchter aus Haßloch und Neustadt