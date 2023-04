Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Land unter im Großdorf. Der Starkregen hat am Samstag viele Menschen überrascht. Seit 2018 arbeitet die Verwaltung mit einem Planungsbüro an einem Schutzkonzept, das auch Hochwasser beinhaltet. Noch stehen aber wichtige Schritte an.

Der Starkregen am Samstag hat viele Einwohner überrascht. Dass der Schaden sich insgesamt laut Feuerwehr aber in Grenzen hielt, erklärt Pressesprecher Michael Krist auch mit dem Wochentag.