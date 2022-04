Mit einer auf drei Jahre angelegten Kampagne wollen die Gemeinde Haßloch und der Klimaschutzbeirat für Energie aus Sonnenkraft werben. Dabei arbeiten sie mit Solarfirmen zusammen. Das Ziel: mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Mitmachen lohnt sich.

„Die Sonne schickt uns alles, was wir benötigen. Und zwar klimaverträglich, umweltfreundlich und kostenlos“, sagt Umweltdezernent Carsten Borck. Daher könne es sich für jeden Privathaushalt lohnen, zu prüfen, ob eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach wirtschaftlich attraktiv ist. Nach Angaben der Gemeindewerke gibt es in Haßloch derzeit rund 700 solcher Anlagen.

„Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns vor Augen geführt, dass wir bei der Energieversorgung unabhängiger werden müssen“, ergänzt Klimaschutzmanager Tim Degenhartt. „Wenn die Belastung der Atmosphäre mit CO 2 sich so weiterentwickelt wie in den letzten Jahrzehnten, wird das von der UN gesteckte Ziel einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad krachend verfehlt. Auch in Haßloch hinken wir hinterher. Wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern und das Potenzial Haßlochs an Sonnenenergie voll ausschöpfen“, so der Sprecher des Klimaschutzbeirats, Christoph Weitz.

Dazu starten Gemeinde und Klimaschutzbeirat eine Kampagne, die auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegt ist und dafür sorgen soll, dass sich möglichst viele Privatleute für eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach entschließen. Dabei arbeiten sie mit Solarteuren aus der Region zusammen. Der Begriff Solarteur setzt sich aus „Solar“ und „Installateur“ zusammen. Solarteure oder Fachkräfte für Solartechnik besprechen, planen und bauen Solaranlagen zur Wasseraufbereitung und Elektrizitätsgewinnung. Zum Berufsalltag gehört die Beratung von Kunden. Solarteure informieren Interessenten über technische Möglichkeiten sowie Fördermittel.

Bonus für Aufträge bei teilnehmenden Firmen

Die Gemeindewerke Haßloch, das Solar-Info Zentrum Neustadt, die SO.LE Green Energy GmbH sowie die Firma Enerix safesun sind an Bord und versprechen einen Zusatz-Bonus auf Photovoltaikanlagen, die innerhalb des dreijährigen Kampagnenzeitraums bei den teilnehmenden Solarteuren beauftragt werden. Hierzu muss nur der Flyer zur Kampagne als Rabatt-Coupon vorgelegt werden.

Die PV-Kampagne startet am Dienstag, 3. Mai, mit einer Eröffnungsveranstaltung in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule. Nach einleitenden Worten des Umweltdezernenten Carsten Borck und des Sprechers des Klimaschutzbeirats, Christoph Weitz, sind Impulsvorträge rund ums Thema Photovoltaik vorgesehen. Reinhard Mattick, Mitglied des Klimaschutzbeirats, informiert über die Grundlagen der Photovoltaik und berichtet als Nutzer einer Anlage über seine eigenen Erfahrungen. Daneben erläutert Alexander Müller von den Gemeindewerken den Anmeldeprozess einer Stromerzeugungsanlage im Netz der Gemeindewerke. Fragen können gestellt werden. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Solarteure präsentieren sich darüber hinaus mit Infoständen am Samstag, 7. Mai, zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Haßlocher Wochenmarkt und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Daneben sind die Umweltbeauftragten Hannah Bolz und Andrea Häge mit einem Stand vertreten. Sie weisen auf das Projekt Zukunftswäldchen, die Förderung privater Begrünungsmaßnahmen sowie die Baumscheibenpatenschaften hin: Auch das seien lokale Projekte, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Ebenfalls dabei ist die Vulcan Energie Ressourcen GmbH aus Karlsruhe, die durch Lithium-Gewinnung ebenfalls auf eine alternative Energiegewinnung setzt und über ihre Arbeit informiert.

Zweifacher finanzieller Vorteil

„Die Stromerzeugung durch die Sonne ist CO 2 -frei, denn jede Kilowattstunde Sonnenstrom ersetzt dieselbe Menge konventionell erzeugter Energie“, so Klimaschutzmanager Degenhartt. Dies wirke der Klimaerwärmung entgegen und sei damit ein entscheidender Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende. Durch selbst erzeugten Solarstrom werde jeder Mensch selbst zum Stromerzeuger. Werde mehr erzeugt als selbst verbraucht, fließe der Überschuss in das öffentliche Stromnetz. Der Stromnetzbetreiber zahle dafür eine festgeschriebene Vergütung. Degenhartt: „Somit entsteht ein finanzieller Vorteil in zweifacher Hinsicht: Zum einen durch die eingesparten Stromkosten, da man weniger Energie hinzukaufen muss, und zum anderen durch die Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Eigenstrom.“ Außerdem sei die Investition in eine Photovoltaik-Anlage eine Aufwertung der eigenen Immobilie.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Kampagne auf www.hassloch.de, im öffentlich ausgelegten Kampagnen-Flyer sowie bei den Ansprechpartnern im Klimaschutzbeirat und beim Umweltdezernat der Gemeinde.