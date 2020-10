Die Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim soll ab Juli kommenden Jahres 20 zusätzliche Ganztagsplätze anbieten, so ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder des Zweckverbands Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt. Das ist der Beginn der Umsetzung des neuen Kitagesetzes, das ab Juli 2021 in Kraft tritt.

Wie Zweckverband-Vorsteher Wolfram Meinhardt (FWG, Bürgermeister Gönnheim) erläuterte, haben ab Juli 2021 alle Eltern von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulbeginn ihrer Sprösslinge einen Anspruch auf eine durchgehende siebenstündige Betreuung der Kinder. Umgesetzt werden muss das Gesetz bis 2028.

Nach Angaben von Kita-Leiterin Carmen Georgi sind von den 120 Plätzen in der Einrichtung derzeit 64 Ganztagsplätze mit Mittagessen. Mehr als 20 zusätzliche Plätze seien nicht möglich. Denn dafür habe man nicht genug Personal, der vorhandene Raum reiche nicht und auch die Küche stoße an ihre Kapazitätsgrenzen. Georgi verwies darauf, dass nicht nur Platz zum Mittagessen vorhanden sein muss, vor allem die kleineren Kinder müssten mittags ruhen. Wenn die Zahl der Kinder, die mittags in der Kindertagesstätte essen, steige, werde auch das pädagogische Konzept der Einrichtung beeinflusst, nannte Georgi einen weiteren Aspekt. Dieses Konzept beinhalte, dass die Kinder in möglichst kleinen Gruppen im familiären Rahmen essen. Es sei aber auch nicht so, dass alle Eltern eine mindestens siebenstündige Betreuung mit Mittagessen wollen. Derzeit würden die Eltern befragt, wer das möchte. Sie gehe davon aus, dass die 20 zusätzlichen Plätze erst einmal ausreichen werden, so Heike Ditrich (FWG, Gönnheim). In den folgenden Jahren müsse man das Angebot erweitern.

Meinhardt äußerte den Wunsch nach mehr Angeboten der Tagespflege, denn das würde die Situation in der Kindertagesstätte erleichtern.