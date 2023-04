Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Streitpunkt Maskenpflicht in einer öffentlichen Sitzung: Im Hauptausschuss in Haßloch hat es darüber eine Debatte gegeben, weil sich zwei AfD-Mitglieder weigerten, eine Maske aufzuziehen. Sie haben damit gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen verstoßen, denn in Sitzungen ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen laut Kommunalaufsicht verpflichtend. Der Verstoß blieb ohne Folgen – diesmal.

Ausgangspunkt war in der Sitzung des Hauptausschusses im Ratssaal am vergangenen Dienstag eine Wortmeldung von Achim Weisbrod (FDP). Nach dem dritten Tagesordnungspunkt wies er darauf hin,