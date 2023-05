Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was macht eine Pfälzer Eiche aus? Fragt man Ralf Mattern, gerät der ins Schwärmen: „Würzig, feinporig, ganz zartes Holz“, sagt der Küfermeister. Aus handverlesenen Eichen baut er Weinfässer, die in die ganze Welt gehen. Von seiner Handwerkskunst war die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich beeindruckt. Und lernte, was ein „Küferwein“ ist.

Nach edlen Weinen, die in handgefertigten Fässern lagern, sieht die Gegend nicht gerade aus, in der sich die Fassmanufaktur Mattern befindet. In Haßlochs