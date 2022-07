Mit Céphas Bansah, König der Ewe in der Volta-Region im Osten Ghanas, hat zum ersten Mal ein regierender Herrscher den Goldenen Winzer der Stadt Bad Dürkheim erhalten. Die vom Karnevalverein Derkemer Grawler verliehene Auszeichnung wurde am Freitagabend im Rahmen einer Gala im Kurhaus überreicht. Bereits am Nachmittag trug sich der Geehrte ins Goldene Buch der Stadt ein. Der feierliche Empfang im großen Ratssaal fand im Beisein von rund zwei Dutzend Vertretern aus Stadtspitze, Verwaltung, Karnevalskreisen und Medien statt. Angekündigt von seinem Hofmarschall und begleitet von seiner Gemahlin Königin Gabriele – mitsamt Hofdame und Hoffotograf – erschien König Bansah im traditioneller Staatsrobe mit goldener Krone, Zepter und opulentem Ritualschmuck.