Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren haben die Polizei am Freitagabend in Deidesheim zu einem flüchtigen Mann geführt. Den Beamten zufolge hatten „etwa zehn Kinder“ eine Informationskette über eine Strecke von rund einem Kilometer durch Deidesheim gebildet und so die Streife von Beobachtungsposten zu Beobachtungsposten zu dem flüchtigen 21-Jährigen gelotst. Dieser war zuvor am Deidesheimer Bahnhof einer Personenkontrolle entkommen, indem er zu Fuß die Flucht über die Gleise antrat, während der Streifenwagen wendete. Wie die Polizei am Dienstagmorgen weiter mitteilte, konnte der 21-Jährige dank der jungen Detektive dann doch kontrolliert werden. Er hatte Drogen bei sich. „Vielleicht hätte der 21-jährige die Kinder nicht fragen sollen, ob die Bullen schon weg seien“, so die Polizei. Neben einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwarte den Mann jetzt auch ein Bußgeld wegen des Überquerens der Gleise.