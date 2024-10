Der Musikverein KMK lädt für Sonntag, 10. November, 17 Uhr, zum Herbstkonzert in die katholische Kirche in Dirmstein ein. Das Jugendorchester KMK-Kids und das Nachwuchsorchester KMK-Teens werden unterstützt von den Eisbachmusikanten, dem Blasorchester aus Worms-Heppenheim, mit dem der Musikverein eng kooperiert. Für die KMK-Kids ist es eine Prämiere in Dirmstein. Die Neun- bis Zwölfjährigen spielen erst seit einem Jahr zusammen, informiert der Vereinsvorstand. Die Dirigentin der KMK-Teens, Sandra Wippenbeck, hat moderne Stücke ausgesucht, zum Beispiel eine Melodie, die man aus dem Computerspiel Tetris kennt, das Lied „Skyfall“ von Adele und den Fußball-WM-Hit „Auf uns!“. Eine besondere Herausforderung ist laut Vorstand die sinfonische Komposition „Cloud(iu)s“. „Wie sich dieses Stück im Kirchenraum entfalten wird, darauf sind alle schon sehr gespannt“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zum Konzert ist frei.