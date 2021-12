Er war lange geschlossen, aber im Februar soll wieder Leben in den Dirmsteiner Jugendtreff kommen. Sozialarbeiterin Violeta Rodriguez kündigt eine Renovierung an und sucht Helfer. Auch in Großkarlbach steht die Modernisierung des Jugendraums an.

Rodriguez ist seit November für den Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland tätig, der im Jugendhaus Grünstadt und in Räumen im Umland ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche macht. Sie können mit fachlicher Unterstützung spielen, chillen, basteln, musizieren, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Ideen verwirklichen. „Der Jugendtreff bietet die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, Spaß zu haben und die Freizeit zu gestalten“, sagt die gelernte Sozialarbeiterin.

Wegen der Corona-Pandemie war das vielen jungen Leuten nicht möglich, weil Einrichtungen geschlossen waren und die kostenlosen Angebote der Jugendpfleger zurückgefahren wurden. Der Großkarlbacher Kinder- und Jugendtreff in der Dorfmühle, Kändelgasse 15, sei seit November wieder geöffnet, berichtet Rodriguez, immer dienstags von 14 bis 19 Uhr. In Dirmstein müssen sich die Kinder und Jugendlichen noch etwas gedulden. Der Treff gegenüber der Laurentiuskirche, Mitteltor 3, soll im Februar wieder zum Laufen gebracht werden und dann jeden Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Sozialarbeiterin braucht Hilfe

Für beide Räume stehen allerdings Modernisierungsarbeiten an. Wer Violeta Rodriguez dabei helfen will – vielleicht die künftigen Nutzer und ihre Eltern? – kann sich bei ihr unter Telefon 0152 08949935 oder per E-Mail an hdj.gruenstadt@arcor.de melden. Weitere Informationen zu den Angeboten des Trägervereins gibt’s im Internet unter www.jugendarbeit-leiningerland.de. Ab 14. Dezember ist der Großkarlbacher Treff geschlossen, die Wiedereröffnung im neuen Jahr ist am 11. Januar.