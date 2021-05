Eine Zeugin hat in der Nacht auf Donnerstag drei Jugendliche beobachtet, die kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand Pfosten einer Pferdekoppel beschädigt und zudem laut herumgeschrien haben sollen. Den Polizeiangaben zufolge konnte eine Streife drei Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren in der Ritter-von-Geißler-Straße ausfindig machen, auf die die Beschreibung der Zeugin passt. Die Jugendlichen hätten sich teils aggressiv verhalten und wollten sich gegenüber den Beamten nicht zu den Vorwürfen äußern. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Den Schaden an der Pferdekoppel schätzt die Polizei auf 250 Euro. Der Besitzer sei noch unbekannt und möge sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen (06322 963-0).