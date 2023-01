Die Haßlocher Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 14. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume ein. Wer gegen eine kleine Spende für die Jugendkasse seinen abgeschmückten Christbaum bequem loswerden will, kann sich für die Abholung anmelden.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie eine Christbaumsammlung der Jugendfeuerwehr nicht möglich war, heißt es jetzt wieder „Knut auf Pfälzisch“. „Unsere Jungs und Mädchen von der Jugendfeuerwehr Haßloch werden am Samstag, 14. Januar, auf Wunsch Christbäume zu Hause abholen und der biologischen Entsorgung zuführen“, erklärt Vanessa Steckmann, Jugendfeuerwehrwartin der Haßlocher Wehr. Unterstützt werden die jungen Leute bei ihrer Aktion von vielen Wehrleuten.

Abgeholt werden die Bäume an diesem Tag direkt vor der Haustüre in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr. Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an tannenbaum@feuerwehr-hassloch.de oder mit einem Zettel mit der Bitte um Abholung, der in den Briefkasten des Feuerwehrgerätehauses in der Schillerstraße 13b eingeworfen wird. Es wird darum gebeten, bei der Anmeldung den Namen und die Adresse anzugeben. Sollen die Jugendlichen am 14. Januar erst nach einer bestimmten Uhrzeit kommen, sollte dies auch vermerkt werden.

Die Mühen der Jugendfeuerwehr beim Abholservice sollten natürlich auch belohnt werden. „Die Jugendlichen bitten um eine kleine Spende für ihre Jugendkasse, aus der Aktivitäten wie der jährliche Ausflug bezahlt werden“, erläutert Wehrleiter Marco Himmighöfer. Die Höhe der Spende wird jedem Einzelnen überlassen. Die Spenden sollten direkt bei der Abholung des Weihnachtsbaums übergeben und nicht an den Baum gebunden werden, um einen eventuellen Verlust zu vermeiden.