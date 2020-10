Rollentausch beim Förderverein der Heinrich-Weintz-Schule: Judith Feierabend, die bisherige stellvertretende Vorsitzende übernimmt nach einstimmigem Votum der Mitgliederversammlung das Amt der ersten Vorsitzenden, während der bisherige Chef Marco Leising künftig Stellvertreter ist.

Seit vielen Jahren leistet der Förderverein Unterstützung und Hilfe für die Schule, die im Sommer ihren 55. Geburtstag feierte. Rektorin Carmen Nowotny dankte für das Engagement und legte dem Förderverein zugleich die neue Wunschliste vor. Besonderes Anliegen ist die finanzielle Unterstützung bei der kulturellen Förderung der Kinder durch Museums- und Theaterbesuche, Finanzhilfe, um Klassenfahrten zu ermöglichen oder auch, wie es in den vergangenen Schuljahren üblich war, um ein „gemeinsames gesundes Frühstück“ zu veranstalten. Auf dem Wunschzettel der Lehrer steht zudem eine Verbesserung des digitalen Lernens mit Hilfe von Tablets. „Da all das die Kassenlage des Fördervereins aber übersteigt, werden Vorstand und Schule gemeinsam entscheiden, wie eine bestmögliche Unterstützung zu realisieren ist“, so Judith Feierabend. Für die mediale Bildung der Kinder sei man auf zusätzliche Spenden angewiesen.