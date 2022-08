Wie alt ist Weidenthal wirklich? Die Gemeinde hat jetzt ihr 775-jähriges Bestehen gefeiert, nur 21 Jahre nach dem 750-Jahr-Jubiläum. Das hängt mit einer Urkunde zusammen, die 2001 gefunden wurde. Ist die Gemeinde aber vielleicht sogar noch älter?

Es sei eine „ungewöhnliche Geburtstagsüberraschung“ gewesen, als im Jahr des 750. Jubiläums eine Urkunde entdeckt wurde, aus der hervorging, dass Weidenthal älter ist als bis zu diesem Zeitpunkt angenommen, erinnerte Timo Jordan (SPD), Erster Beigeordneter des Landkreises, bei der Jubiläumsfeier am Sonntag. Wahrscheinlich sei die Gemeinde noch viel älter, doch die älteste Urkunde, in der der Ort erwähnt ist, stamme aus dem Jahr 1247, sagte Thomas Kreckel. Der in Weidenthal lebende promovierte Archäologe ging in seiner Festrede weit in die Geschichte zurück.

Funde belegten, dass sich schon in der Jungsteinzeit Menschen dort aufgehalten haben, wo heute Weidenthal ist, so Kreckel. Man wisse aber nicht, ob diese Menschen nur durchgezogen seien oder am Standort des heutigen Weidenthals gelebt haben. Reste von Hügelgräbern aus der frühen Eisenzeit, das ist etwa 700 vor Christus, seien Zeugnis dafür, „dass hier ein Verkehrsweg war“.

Auch eine römische Besiedlung?

Sicher sei, dass die einstige Römerstraße von Dürkheim aus durch die Weidenthaler Hohl führte, dagegen sei es „eine reine Vermutung“, dass es auch eine römische Besiedlung gab. Ebenfalls nicht sicher, aber durchaus wahrscheinlich sei, dass sich in der Salierzeit, also im 10. bis 12. Jahrhundert, Menschen im Gebiet von Weidenthal ansiedelten. Kreckel begründete dies mit Verbindungen zur Limburg, die von den Saliern gebaut wurde. Doch die älteste bekannte Urkunde, in der Weidenthal erwähnt wurde, datiert vom Ende der Stauferzeit.

Er wolle seine Zuhörer nicht langweilen, deshalb zähle er nicht die wechselnden Lehensherren auf, denen das Gebiet von Weidenthal bis zum Ende des 16. Jahrhunderts gehörte, fuhr Kreckel fort. Das Dorf sei in den Kriegen des 17. Jahrhunderts mehrfach zerstört, die Menschen getötet oder vertrieben worden. Ende des 17. Jahrhunderts sei Weidenthal fast ausgestorben gewesen. Die Wende hätten Zuwanderer aus der Schweiz und Tirol gebracht, die sich in großer Zahl in Weidenthal ansiedelten.

„Wandlung ist notwendig“

„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling“, diesen Satz, der von dem Maler Vincent van Gogh stammt, hatte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) als Motto für das Jubiläum ausgewählt. Darauf bezog sich auch der evangelische Pfarrer Frank Wiehler. Er wünsche dem Dorf, dass die Menschen zur Wandlung beitragen, so dass „Weidenthal ein lebendiges Dorf bleibt – für die nächsten 775 Jahre“. Die evangelische Kirche sei „für ein historisches Jubiläum ein würdiger Ort“. Zudem bringe sich die Kirchengemeinde schon immer gern in die Gemeinde ein.

Von den 775 Jahren, die Weidenthal alt ist, sei es 50 Jahre Teil der Verbandsgemeinde, sagte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Er verwies darauf, dass die Gemeinde und die Verbandsgemeinde derzeit gemeinsam zwei große Projekte bewältigen: Die Aufhebung des Bahnübergangs in der Weißenbachstraße und die Einbeziehung des Weidenthaler Wasserwerks in die Verbandsgemeindewerke.

Jordan und Kuhn zählten die Besonderheiten von Weidenthal auf: Weidenthal sei im Landkreis die Gemeinde, die am meisten Wald besitze, außerdem gebe es eine Reihe von speziellen Veranstaltungen im Dorf, beispielsweise das Weihnachtsbaum-Werfen und das Mountainbike-Rennen „Schlaflos im Sattel“. Kuhn nannte außerdem den Naturbadeweiher und eine „gesunde Vereinsstruktur“ als Merkmale der Gemeinde.

Weidenthaler Vereine beteiligten sich auch an der kleinen Jubiläumsfeier. Der Chor Choriorado des Gesangvereins und der Männerchor des Cäcilienvereins übernahmen den musikalischen Part der Feierstunde. Die Aktiven des Gemeindearchivs präsentierten eine kleine Ausstellung mit Duplikaten von historischen Dokumenten. Und der Turnverein bot Getränke und Brötchen an, so dass die Weidenthaler und ihre Gäste noch Gelegenheit zum Plaudern hatten, nicht nur über die Geschichte des Dorfes.