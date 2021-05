1250 Jahre alt wird Gönnheim in diesem Jahr, die offiziellen Feiern zum Jubiläum sind wegen der Corona-Pandemie weitgehend ins nächste Jahr verschoben worden. Mit der Präsentation der Jubiläumsweine am Samstag auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum wollte man einen Vorgeschmack auf das, was da noch kommt, geben.

Die Winzer präsentieren mit der Jubiläums-Edition jeweils einen ausgewählten Wein aus ihrem Haus. Es sei wichtig, dass alle Gönnheimer Winzer bei dem Jubiläum repräsentiert werden, betonte Heike Ditrich, Gemeinderätin und Mitorganisatorin der Jubiläumsfeierlichkeiten. Deshalb war jeder Selbstvermarkter im Ort angehalten, einen Jubiläumswein aus seinem Haus auszusuchen.

Repräsentativer Querschnitt des Weinangebots

Damit ein repräsentativer Querschnitt des Gönnheimer Weinangebots dabei herauskam, sprachen sich die acht Winzerbetriebe untereinander ab. Jeder habe sich überlegt, welchen seiner Weine er gerne bei den offiziellen Feierlichkeiten ausschenken möchte, beschrieb Ingeborg Eymann vom gleichnamigen Weingut die Auswahlkriterien. Zu bedenken galt es dabei, dass auch ausreichend Wein der gewünschten Sorte vorhanden war, betonte sie.

Diese Weine sollen nun bei allen offiziellen Feierlichkeiten zum Jubiläum ausgeschenkt werden. Angeboten werden sie zum Beispiel bei den Gästeführungen, die mit oder ohne Weinprobe gebucht werden können. Geplant war ursprünglich, die Jubiläums-Edition bei einer Weinprobe zusammen mit den Landfrauen auf der Streuobstwiese im Grünen vorzustellen. Die Umstände ließen das allerdings nicht zu. Den Winzern wollte man aber trotzdem die Gelegenheit bieten, um zu zeigen: „Wir sind noch da“, meinte Ditrich.

Gästeführungen mit Weinverkostung

Am Samstag, 22. Mai, startet die erste Gästeführung mit Verkostung der ausgewählten Weine. Mit einem guten Tropfen im Glas soll dann zusammen mit „Ginno“, dem Jubiläumsmaskottchen, gemeinsam gefeiert werden, heißt es in dem Flyer, der zusammen mit den Jubiläums-Dubbegläsern auf den Tischen ausgelegt war.

Die Jubiläumsweine

2018 Chardonnay, feinherb, Weingut Helmut Blaul Sohn; 2020 Riesling „Unum“, trocken, Weingut Blaul &Sohn; 2018 „Toreye“ Merlot, trocken, Weingut Eymann; „Musecco“, weißer Perlwein von der Muskat Ottonel-Traube, Weingut Alfred Knauff Erben; 2020 „Flamingo“ Rosé, feinherb, Weingut Künzel & Sohn; 2020 Weißburgunder trocken, Weingut Hans Meinhardt; 2020 Grauburgunder, trocken, Weingut Meinhardt-Hild, 2018 Spätburgunder, trocken, Weingut Kurt Walter.