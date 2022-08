Die Gemeinde Weidenthal feiert ihr 775-jähriges Bestehen und lädt alle Bürger zu einer Feierstunde am 28. August, 17 Uhr, in die evangelische Kirche Weidenthal ein.

Die Festrede wird Thomas Kreckel vom Weidenthaler Gemeindearchiv halten. Musikalisch umrahmt wird die Feierstunde vom Männerchor des Cäcilienvereins Weidenthal unter Leitung von Lothar Bendel und vom Chor CHORlorado des Gesangvereins Weidenthal unter Leitung von Peter Clemens. Das teilt Ortsbürgermeister Ralf Kretner mit.

Lange war angenommen worden, dass die erste urkundliche Erwähnung Weidenthals aus dem Jahr 1251 stammt. Dann wäre das Jubiläum erst 2026 gefeiert worden. Bei der Vorbereitung der Jubiläumsfeier 2001 wurde jedoch im Landesarchiv in Speyer die Abschrift einer Urkunde aus dem Jahr 1247 entdeckt, in der das „dorffe Weidenthal“ erwähnt wird. In der Urkunde geht es unter anderem um rechtliche Fragen zum Jagd- und Fischrecht.

Weidenthal war damals im Besitz der Herren von Frankenstein, die ein Lehen des Klosters Limburg hatten. Dieses Lehen ging später teilweise an die Ritter von Hirschhorn über.