Im Oktober soll das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Haßloch und Viroflay mit Veranstaltungen in beiden Kommunen gefeiert werden. Im Mai beziehungsweise Juni 1961 war die Jumelage besiegelt worden. Vom 1. bis 3. Oktober wird eine Delegation aus Viroflay unter Leitung von Bürgermeister Olivier Lebrun in Haßloch erwartet. Ein Wochenende später ist ein Gegenbesuch einer Haßlocher Delegation in Viroflay vorgesehen – alles unter dem Vorbehalt, dass die Pandemie Reisen beziehungsweise Besuche zulässt. Das Programm wird derzeit erarbeitet. Schon jetzt sind alle Bürger sowohl eingeladen, Gäste aus der Partnerstadt bei sich aufzunehmen, als auch, an der Reise nach Viroflay teilzunehmen. Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin für Städtepartnerschaften, Judith Fuhrmann, judith.fuhrmann@hassloch.de oder 06324/935-248. Ein weiteres Jubiläum: Seit 40 Jahren wird im Rahmen der Partnerschaft mit Viroflay zusammen der Kreis Kolokani in Mali unterstützt.