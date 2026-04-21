Lambrecht will das 1050-jährige Bestehen des Klosters St. Lambrecht feiern. Der Ausschuss ist sich einig – über Umfang, Finanzierung und Programm soll noch beraten werden.

Im kommenden Jahr steht in Lambrecht ein Jubiläum an: Vor 1050 Jahren, im Jahr 977 nach Christus, wurde das Benediktinerkloster St. Lambrecht gegründet, aus dem sich im Laufe der Jahrhunderte die Stadt entwickelt hat. „Wollen wir das Jubiläum feiern?“, fragte Bürgermeister Andreas Ohler (CDU) in einer Sitzung des Ausschusses für Fremdenverkehr und Kultur.

Dass gefeiert werden soll, darüber waren sich die Mitglieder des Ausschusses einig – allerdings wohl in kleinerem Rahmen als beim 1000-jährigen Bestehen vor 50 Jahren. Silvia Zillich (CDU) regte an, einen Festausschuss zu bilden. In diesen sollten auch Vertreter der Vereine einbezogen werden, sagte die Erste Beigeordnete Martina Wode-Buser (SPD).

„Woher bekommen wir Geld?“, stellte Wode-Buser als Frage in den Raum. Ohler erklärte, die Stadt solle im Haushalt „ein möglichst geringes Budget“ einplanen. Zusätzlich müssten weitere Geldgeber gefunden werden. Einzelne Ausschussmitglieder machten bereits Vorschläge für Veranstaltungen, doch Ohler betonte, dass dies Aufgabe eines Arbeitskreises sei. Zunächst gehe es um einen Grundsatzbeschluss.