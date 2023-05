Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schild mit der Aufschrift „Zwei-Kanal-Straße“ haben Anwohner der Johann-Casimir-Straße in Lambrecht am Samstag vor der Feier zum Abschluss der Erneuerungsarbeiten aufgehängt. Das ist ein Hinweis darauf, dass aufgrund eines Fehlers bei der Planung in einem Teil der Straße ein Kanal liegt, der keine Funktion hat, und daneben teuer ein zweiter Kanal verlegt werden musste.

Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) nannte einen anderen Grund, warum die Erneuerung der Straße in die „Lambrechter Geschichte eingehen wird“. Es sei