Wenn mitten im Sommer November-Wahltermine ihre Schatten vorauswerfen.

Bei über 30 Grad ist es schwer, an November zu denken. Aber daran geht heute kein Weg vorbei. Denn im November stehen in der Region drei Wahlen an, die Landratswahl sowie die Bürgermeisterwahlen in Haßloch und in der Verbandsgemeinde Lambrecht. Letztere hätte ja eigentlich schon längst vorbei sein sollen, sie musste aber coronabedingt verschoben werden.

Jetzt wissen also immer noch nicht, wer Nachfolger von Manfred Kirr in Lambrecht wird. Philipp Fuchs (FWG), Gernot Kuhn (CDU) oder Jürgen Schlupp (SPD). Dass Philipp Fuchs hier an erster Stelle genannt wird, ist lediglich der alphabetischen Reihenfolge geschuldet.

Doch man muss dem Lindenberger lassen, dass er sich schon jetzt, mitten in den Sommerferien, große Mühe gibt, sich ins Gespräch zu bringen. Zuletzt sogar Seit’ an Seit’ mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Diese gehört zwar der SPD an, und die Sozialdemokraten schicken ja bei der Bürgermeisterwahl auch einen Kandidaten ins Rennen. Doch als Dreyer jüngst nach Lindenberg kam, um den vom Land geförderten Breitbandausbau im Kreis zu starten, hängte sie einen kleinen Besuch in der Grundschule dran und informierte sich über diverse Projekte der Gemeinde.

Im Nachhinein wissen wir, dass das eine Veranstaltung der Gemeinde war – und da wäre es ja unangemessen, würde die Ministerpräsidentin ihr Interesse vom Parteibuch des Amtsinhabers abhängig machen. Verwirrend war an der Geschichte nur, dass es Philipp Fuchs war, der unter seinem eigenen Namen eingeladen hatte, und nicht der Ortsbürgermeister Reiner Koch im Namen der Gemeinde.

Doch seien wir nicht zu streng. Koch hatte zwei Tage vor dem Besuch aus Mainz wirklich Wichtigeres zu tun als Mails zu schreiben. Er packte nämlich im Schweiße seines Angesichts mit an, um den Ort des Spatenstich-Geschehens in Ordnung zu bringen. Dort war nämlich bis kurz zuvor noch eine Baustelle. Und außerdem: Bis zum November fließt noch so viel Wasser den Schlangenbach hinunter.

Wahlkampf 2020: Kurz und knackig

Ja, auch im – noch alten – Rehbach werden noch viele Kubikmeter Wasser gen Rhein runterschwappen, bis Haßloch seinen neuen Ortschef haben wird. Trotzdem werden es die üblichen Verdächtigen aus der Kommunalpolitik etwas bedauern, dass der Bürgermeister-Wahlkampf im Großdorf diesmal ausgesprochen kurz sein wird. Denn bis zum Ende der Ferien Mitte August herrscht noch die traditionelle Sommerpause in der Politik. Dann muss erstmal der Gemeinderat am 19. August formal beschließen, dass – wovon auszugehen ist – die Bürgermeisterwahl zusammen mit der Wahl des Landrats am 8. November stattfindet.

Die Parteien müssen jetzt also mit ihrer Kandidatenkür recht schnell in die Puschen kommen. Sehr lange muss man zwar nicht nachdenken, um drauf zu kommen, wer wohl bei den großen Parteien in den Ring steigen dürfte.

Aber man weiß ja nie, ob nicht noch ein Überraschungskandidat aus dem Hut gezaubert wird. Viele werden sich (manche bestimmt nicht so gern) an die Wahl 2013 erinnern, als die SPD mit einem amtierenden Bürgermeister aus Alpirsbach als Kandidat verblüffte. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Bürgermeister-Wahlkampf in Haßloch ist jedenfalls eröffnet. Von drei Kandidaten, die im November antreten werden, ist mindestens auszugehen, rechnet man einen möglichen parteiunabhängigen Bewerber hinzu. Nach der Sommerpause bleibt den Wahlkämpfern dann wohl nicht mal ein Vierteljahr Zeit, um die Werbetrommel zu rühren, Plakate zu kleben, Infostände und Veranstaltungen zu organisieren.

Aber ein kurzer, knackiger Wahlkampf muss ja nicht von Nachteil sein, im Gegenteil. Umso seltener müssen wir jenes Wahlziel hören, ohne das wohl kein Bürgermeister in spe auskommt: „Haßloch zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde machen“. Kathrin Keller/Gerd-Uwe Haas