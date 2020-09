Fast fünf Monate Bauzeit sind vorbei: Die Jet-Tankstelle in der Adam-Stegerwald-Straße am Badepark-Kreisel ist seit Montag in Betrieb. Pächter Steve Zuber-Kranhold öffnet die Station gemeinsam mit sieben Mitarbeitern täglich zwischen 6 bis 22 Uhr. Die Jet Tankstellen Deutschland GmbH hatte früher bereits die Real-Tankstelle in direkter Nachbarschaft geführt. Diese soll in den kommenden Wochen abgebaut werden, danach wird das Unternehmen nach eigener Aussage auch die dortige Waschanlage unterhalten. Die Jet Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über mehr als 670 Tankstellen.