Anregungen für Gartenfreunde, Expertentipps und ein Wiedersehen mit Jessica Schönfeld und Christian Weiß, den Ruppertsberger Tee-Gärtnern, gibt es in der SWR-Serie „Mein leckerer Garten“ am Montag, 24. August, um 21 Uhr.

Jessica Schönfeld hatte im vergangenen Jahr das junge Unternehmen und ihre Kochkünste in der Reihe „Lecker aufs Land“ vorgestellt. Dadurch sei das Fernsehteam auch auf sie gekommen, erzählt sie, denn in der neuen Serie stellen sich jeweils drei der schon bekannten „Landfrauen“ und drei Hobbygärtner vor, zeigen ihre Gärten und was sie dort an Bekanntem und Außergewöhnlichem anbauen. Und natürlich wird zur Erntezeit auch mit Produkten aus den Gärten gekocht.

Besondere Gemüsesorten

„Vorgegeben sind zwei Gänge“, sagt Jessica Schönfeld. Sie hat sich neben einem Beilagen-Salat mit besonders schmackhaften Tomaten dabei für eine Vorspeise aus Squash, auch „Patisson“ genannt, entschieden. Das sind kleine runde Gartenkürbisse, die in der Farbe grünen Zucchini ähneln. Und auch der Knollenfenchel wird eine Rolle spielen. Diese beiden Gemüsesorten sind ihre „Expertenprodukte“. Das heißt, das Gedeihen dieser beiden Gemüsesorten schaut sich ein Experte der Gartenbauschule Stuttgart-Hohenheim ganz besonders genau an und gibt Tipps zu ihrer Pflege.

Hühner und ein Hoftor

„Die Tipps lassen sich sehr gut umsetzen“, finden Jessica Schönfeld und Christian Weiß, „sie richten sich ja in erster Linie an Hobbygärtner.“ Gedreht worden ist bereits im letzten Jahr. Den Garten hat das Ehepaar von der Stadt Deidesheim gepachtet und inzwischen noch ein wenig vergrößert. Die zwei Sorten Hühner, die sich dort tummeln, haben natürlich ihren eigenen Bereich. Auch sie sind in der Dokumentation zu sehen – und noch das alte Hoftor, das Christian Weiß inzwischen durch ein selbst gebautes neues ersetzt hat.