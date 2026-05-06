„Wir zählen Glühwürmchen – wer zählt mit?“, unter diesem Motto ruft das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen zur Teilnahme an einem Bürgerforschungsprojekt auf: Vom 15. bis zum 30. Juni sollen im gesamten Schutzgebiet gemeinsam Glühwürmchen gezählt werden. Hintergrund ist einer Mitteilung zufolge der seit Jahren beobachtete Rückgang der Bestände. Die Zählung soll nicht nur Ergebnisse zu der Frage liefern, wie viele Tiere im Pfälzerwald vorkommen, sondern auch dazu, wo sie leben. Beteiligen können sich alle. Wichtig für das Projekt sei allerdings, dass nur innerhalb der Grenzen des Biosphärenreservats gezählt wird, betonen die Organisatoren.

Wie genau die Zählung funktioniert, erklärt das Projektteam bei einem Infoabend am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, in der Biosphärenakademie in Lambrecht. Neben Hinweisen zu Uhrzeit, Beobachtungsort und richtiger Verhaltensweise erhalten die Teilnehmer spannende Hintergrundinformationen zu den Käfern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, findet im Nachgang alle wichtigen Informationen unter www.pfaelzerwald.de/projekte/gluehwuermchen/.