Nachklapp: Was die Bürgermeisterwahlen mit den US-Wahlen gemeinsam haben – und was nicht.

Ob wir wohl am Sonntagabend ebenso gespannt wie bei den Wahlen in den USA die Auszählung verfolgen, wenn in Haßloch und Lambrecht Bürgermeister gewählt werden? Spannend wird es zwar in beiden Kommunen, und Kopf-an-Kopf-Rennen können auch hier nicht ausgeschlossen werden. Aber zwischen den Wahlen in Washington und in Weidenthal gibt es dann doch ein paar entscheidende Unterschiede. So können wir uns hier nicht vorstellen, dass ein Wahlverlierer trotzig wie ein Kleinkind, dem man sein Lieblingsspielzeug weggenommen hat, seine Niederlage nicht eingesteht. Oder dass die Anhänger eines Bürgermeisterkandidaten vor einem Wahllokal aufmarschieren und das Ende der Stimmenauszählung fordern. Oder, oder ...

Generell geht es da bei Wahlen hierzulande glücklicherweise respektvoller zu. Aber eine Gemeinsamkeit mit den US-Wahlen gibt es doch. Außerordentlich viele Menschen haben sich hier wie dort dafür entschieden, ihre Kreuzchen zu Hause zu machen. Dabei spielt Corona eine große Rolle. Die Verwaltungen in Haßloch und Lambrecht haben sogar gebeten, per Briefwahl abzustimmen, um Warteschlangen in den Wahllokalen zu vermeiden. Vor wenigen Tagen hatten in beiden Kommunen schon über 36 Prozent Briefwahl beantragt, inzwischen dürften weitere hinzugekommen sein. Zum Vergleich: Bei der Bürgermeisterwahl in Haßloch 2013 gab gerade mal jeder neunte Wähler seine Stimme auf dem Postweg ab. Wenn das so weitergeht, wird man bald denjenigen einen roten Teppich ausrollen, die noch höchstpersönlich ins Wahllokal kommen.

Wir blicken gespannt auf den Sonntagabend. Vor 18 Uhr wird sich ja hier wohl keiner zum Wahlsieger erklären. „Haßloch first“ oder „Let’s make Lambrecht great again“ haben wir ja im Wahlkampf auch nicht gehört.