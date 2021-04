Für Jagdhunde mit erfolgreicher Gebrauchsprüfung wird die Hundesteuer erlassen. Diesen Mehrheitsbeschluss des Hauptausschusses findet die SPD ungerecht. Deshalb hat sie einen Antrag nachgelegt: Sozialhilfeempfänger sollen ebenfalls befreit werden.

Jagdpächter oder Inhaber eines Jagderlaubnisscheins für ein Revier in Haßloch profitieren von dem Beschluss, mit dem die Hundesteuersatzung ergänzt wurde. Vorangegangen war ein gemeinsamer Antrag der Haßlocher Jagdpächter, aktive und geprüfte Jagdgebrauchshunde von der Steuer zu befreien. Sie berufen sich auf das „Handlungsprogramm Schwarzwild“. Wegen der drohenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind darin gemeinsame „Bejagungsempfehlungen“ aufgeführt, um den Schwarzwildbestand zu reduzieren. Herausgegeben wurde das Programm unter anderem vom zuständigen Mainzer Ministerium, dem Landesjagdverband und dem Gemeinde- und Städtebund. Punkt 9 der 16 Empfehlungen lautet, Kommunen sollten prüfen, ob eine Steuervergünstigung beziehungsweise -befreiung für die „Haltung von brauchbaren Jagdhunden“ erfolgen kann.

Jäger führen Mehrbelastungen an

Jagdhunde seien für die Jagdausübung unerlässlich und kostenintensiv in der Ausbildung, heißt es zur Begründung des Antrags. Die Jäger sehen in der Steuerbefreiung einerseits die Anerkennung ihrer Arbeit, andererseits eine finanzielle Entlastung. Durch immer stärker auftretende Krankheiten im Wildbestand, das Wegbrechen des Absatzmarkts durch die ASP und der Corona-Pandemie seien Mehrbelastungen aufgetreten, argumentierten die Jäger. Schließlich profitiere die Allgemeinheit vom Einsatz von Jagdhunden, auch bei der Nachsuche in Folge von Wildunfällen und durch die Reduzierung von Wildschäden.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ konnte die Verwaltung keine Angaben zur Anzahl der Hunde der Jagdpächter beziehungsweise der Jagderlaubnisscheininhaber in Haßloch machen. Laut Hundesteuersatzung müssen derzeit für den ersten Hund 84 Euro pro Jahr, für den zweiten 126 Euro und für den dritten 189 Euro gezahlt werden.

Für die SPD lehnte Ralf Trösch den Beschlussvorschlag ab. Das „Handlungsprogramm Schwarzwild“ sei eine Ermessensvorschrift, und die Vorgabe sei nicht zwingend. „Solange Sozialhilfeempfänger Hundesteuer zahlen, können das Jagdpächter auch“, sagte Trösch. Bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss mehrheitlich der Satzungsergänzung zu.

SPD: Besser gestellte Personengruppe bevorzugt

Einen Tag später stellte die SPD einen Antrag auf Änderung der Hundesteuersatzung, der in der nächstmöglichen Gemeinderatssitzung behandelt werden solle: Haßlocher Bürger, die Grundsicherung (Hartz IV) nach dem Sozialgesetzbuch II empfangen, sollen von der Hundesteuer für den ersten Hund befreit werden, jedoch mindestens einen Nachlass von 50 Prozent auf die zu bezahlende Hundesteuer (für den ersten Hund) erhalten. Zur Begründung nimmt die SPD Bezug auf die im Hauptausschuss beschlossene Befreiung der Haßlocher Jagdpächter von der Hundesteuer. Unter anderem hätten die SPD-Vertreter diesen Beschluss abgelehnt, „weil hier die Bevorzugung einer finanziell eher besser gestellten Personengruppe“ gegenüber Empfängern von Grundsicherung nicht habe nachvollzogen werden können. Gerade für den Personenkreis der Leistungsempfänger von Grundsicherung sei der Besitz eines Hundes „oft die einzig motivierende Bereicherung, um soziale Kontakte zu pflegen“. Nur das Tier gebe ihnen die Möglichkeit, Freund und Ansprechpartner zu sein und schütze vor der Gefahr der sozialen Isolation dieser am Existenzminimum lebenden Menschen.

Zur Frage der Kostendeckung weist die SPD darauf hin, dass pandemiebedingt Veranstaltungen, die in der Vergangenheit in der Regel defizitär waren, ausgefallen seien. Durch diesen Ausfall sollten nach Ansicht der SPD ausreichend Mittel zur Deckung des Vorschlags zur Verfügung stehen. Langfristig würden durch die Veräußerung von Grundstücken – zum Beispiel die Radrennbahn – Einnahmen erzielt, die ebenfalls zur Kostendeckung beitragen könnten.