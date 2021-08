Obwohl der Spielbetrieb in allen drei Sportarten lange ruhen musste, befinde sich der 1. FC 08 Haßloch weiterhin auf einem guten Weg. Der wiedergewählte Vorsitzende Jürgen Hurrle zog bei der Mitgliederversammlung des ältesten Haßlocher Fußballvereins ein positives Fazit.

„Unser Verein hat nicht nur überlebt, sondern er lebt weiterhin wie bisher“, bestätigte Hurrle. Auch wenn es immer die gleichen Personen seien, habe man dies insbesondere beim ehrenamtlichen Engagement, bei den Arbeitseinsätzen und bei Veranstaltungen wie zum Beispiel beim Terrassenfest oder dem Benefizspiel der Haßloch 8-Balls gesehen. Dem FC 08 gehörten zum 31. Dezember 2020 853 Mitglieder an, davon etwa 350 in den Sparten American Football und Cheerleading. „Das zeigt, wie wichtig es war, im Jahr 2014 diese Sportarten aufzunehmen. Nur durch die enorme Vergrößerung unserer Mitgliederanzahl können wir alle Aufgaben erfüllen“, betonte Hurrle. 364 Mitglieder seien jünger als 18 Jahre. „Die Jugend ist die gesunde Basis unseres Vereins, und zwar in allen drei Sportarten“, ergänzte er. Inzwischen sei nun auch eSports hinzugekommen. Während der Pandemie habe es jedoch mehr Aus- als Eintritte gegeben.

Hervorragend funktioniere die Öffentlichkeitsarbeit. „Unsere Homepage sowie Facebook- und Instagramauftritte werden ständig aktualisiert, Print- und Internetzeitungen regelmäßig bedient. Mit unserer Sendereihe ’Neues vom 08-Stammtisch’ sind wir bei YouTube und im Fernsehen regelmäßig vertreten. 08 wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen“, berichtete er stolz. Er freute sich, dass mit Frank Kriesten nach langer Zeit wieder ein neuer Vereinswirt gefunden wurde.

Freudig habe Hurrle zu Kenntnis nehmen können, dass das Projekt „Hybridrasen“ im Kreisförderplan weit nach vorne gerückt sei. „Wir bleiben jedenfalls bei unserem Ziel, dieses Vorhaben im Jahr 2025 zu realisieren“, erklärte er. Der Verein habe aber zuletzt bereits viel in die Infrastruktur investiert. Beispiele seien der Kauf eines neuen und eines gebrauchten Rasentraktors, die Bewässerungsanlagen für die Rasenplätze zwei und drei und die neue Flutlichtanlage für den Hartplatz. Hurrle erinnerte daran, dass der Verein die Gaststätte nebst Küche renoviert und die Terrassenmöbel erneuert habe.

Bei den Neuwahlen gab es nur einstimmige Ergebnisse: Vorsitzender Jürgen Hurrle; Stellvertreter Michael Deigentasch, Frank Weinerth; Schatzmeisterin Melanie Fenzel; Schriftführer Kevin Richter; Spielleiter American Football Max Schmitt; Jugendleiter Fußball Torsten Quell; Vorsitzende Wirtschaftsausschuss Sandra Weinerth; Vorsitzender Bauausschuss Daniel Walter; Vorsitzender Ältestenrat Karl Heinz Grün; Beisitzer Bernd Hubach, Michael Ilg, Hans Pischulti und Jana Grundel.