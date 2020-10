Natur? Denk mal! Deidesheimer Platanenallee eine Besonderheit im Landkreis

Deidesheim. 32 Platanen stehen in der Platanenallee in Deidesheim entlang des Friedhofs. „Sie wurden als Kopfplatane gezogen“, erklärt Lena Weber von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bad Dürkheim, die für die Naturdenkmale im Kreis zuständig ist.Das bedeutet, die Platanen werden immer wieder so zurückgeschnitten, dass sie knubbelige, dicke Astenden bekommen, die so prägnant ins Auge fallen. Als Naturdenkmal ausgewiesen wurde die Platanenallee 1971, weiß Webers Kollegin Katharina Glaser. Das Alter der Bäume ist schwierig zu schätzen, nur Bohrungen im Stamm würden Klarheit bringen, „aber das machen wir nicht“, sagt Weber.

Muss einer der majestätischen Bäume gefällt werden, wird ein neuer nachgesetzt, „damit das Naturdenkmal erhalten bleibt“, erklärt Weber. Laut Glaser ist die Gemeinde Eigentümerin des Denkmals und damit für die Pflege zuständig.

Gemeinde ist Eigentümerin des Denkmals

Den alljährlichen Kopfschnitt darf die Gemeinde ohne Meldung machen, wenn aber größere Äste abgesägt werden müssen, muss das bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. Die Bäume sehen laut Weber aber nicht nur schön aus und spenden Schatten, „sie sind auch wichtig für den Artenschutz. Denn in Höhlungen im Inneren leben viele Tierarten.“ Denkmalschutz ist hier also auch Artenschutz.Die SerieDer Landkreis Bad Dürkheim ist grün und mit viel Natur gesegnet. Einige Stellen sind besonders bemerkenswert und deshalb als Naturdenkmal ausgewiesen. Mehr als 150 gibt es davon im Kreis Bad Dürkheim – es sind Felsstrukturen, Gewässer oder Bäume. In einer neuen RHEINPFALZ-Serie stellen wir einige davon vor.