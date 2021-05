Weil in den vergangenen Jahren die Zulaufbelastung deutlich zugenommen hat, will der Abwasserzweckverband Mittleres Eckbachtal (AME) seine Kläranlage in Heßheim erweitern. Das hat auch wirtschaftliche Gründe, wie Werkleiter Ralf Keller (55) im Interview erläutert.

Herr Keller, der AME hat für die Gruppenkläranlage, die in Heßheim das Abwasser von 13 Dörfern in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Lambsheim-Heßheim reinigt, eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Was hat es damit auf sich?

Mit der Studie, die das Bundesumweltministerium finanziell fördert, wird die jetzige Situation überprüft und es werden Optimierungsansätze untersucht. Der Grund liegt in der hohen Zulaufbelastung der Anlage. Dabei ist vor allem eine Besonderheit dieser Gruppenkläranlage hinsichtlich ihrer stark schwankenden Abwasserfracht in und außerhalb der Zeiten der Weinernte zu beachten. Die Anlage wurde 2003 mit einer Ausbaugröße von 30.000 Einwohnerwerten in Betrieb genommen. An üblichen Sonn- und Feiertagen wird sie mit etwa 10.000 Einwohnerwerten belastet, während der Weinlese dagegen mit bis zu 200.000 pro Tag. Dann steigt auch der Stromverbrauch erheblich, denn der nach der Reinigung zurückbleibende Klärschlamm muss stabilisiert werden, weil er sonst wegen seiner organischen Inhalte wieder anfangen würde zu faulen und zu stinken.

Was bedeutet Stabilisierung?

Bei uns wird bisher das aerobe Verfahren angewendet: Der Schlamm wird so lange belüftet, bis die Bakterien alles soweit zersetzt haben, dass er nicht mehr fault, also stabil ist. Dieser Prozess benötigt sehr viel elektrische Energie. Die Stromkosten stellen somit für den AME neben den Schlammentsorgungskosten einen wesentlichen Kostenblock dar. Die Potenzialstudie der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann & Partner aus Thür in der Eifel soll vor allem klären, was getan werden kann, damit die Kläranlage energieeffizienter betrieben wird und einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leistet.

Wissen Sie schon, worauf es hinauslaufen wird?

Die Potenzialstudie basiert im Wesentlichen auf Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien. Die Gruppenkläranlage wird aller Voraussicht nach auf anaerobe Stabilisierung umgestellt. Dabei wird der noch nicht stabilisierte Schlamm in einen oder mehrere noch zu bauende Faultürme geleitet, wo in einem Milieu ohne Sauerstoff Methan entsteht, das in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme umgewandelt werden kann. Die Wärme dient wiederum der Beheizung der Faultürme und des Betriebsgebäudes, während der erzeugte elektrische Strom wiederum dem Betrieb der Kläranlage dient. Ein weiterer Vorteil der anaeroben Stabilisierung ist, dass die Klärschlammmenge durch Abbau der Organik und weitere Zersetzungsprozesse um 30 Prozent reduziert werden kann, was bei den derzeitigen Entsorgungskosten eine Einsparung von rund 100.000 Euro pro Jahr bedeutet. Und noch etwas wird sich ändern: Der AME ist der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz beigetreten, die in Mainz bald eine Monoverbrennungsanlage in Betrieb nehmen wird. Mit ihr kann aus der Asche des Klärschlamms Phosphor rückgewonnen werden. Denn dazu werden größere Kläranlagenbetreiber ab 2029 verpflichtet sein.