Das katholische Pfarrheim in Dirmstein hat am Freitag, am globalen Klimaaktionstag, eine Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher bekommen. Damit erspart die Pfarrei der Erdatmosphäre etwa 13 Tonnen CO2 pro Jahr – sagt Artur Spielvogel (70), der die Idee dazu hatte und sich um die Umsetzung gekümmert hat.

Herr Spielvogel, Sie sind in der Diözese Speyer ein Multiplikator in Sachen globale Verantwortung. Was genau hat das mit der neuen Solaranlage in Dirmstein zu tun?

Die Diözese